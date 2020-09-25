На днях Ксения Задойнова устроила настоящий конфликт с Анастасией Голд. Многие участники и зрители давно заметили, что Ксюша в последнее время начала вести себя по отношению ко всем жителям телестройки очень агрессивно. Яббаров даже назвал участницу несчастной и завистливой женщиной, которая только может завидовать чужому успеху.



По мнению Ильи, Ксения завидует ему и Анастасии Голд по той причине, что им организаторы проекта оплатили свадьбу, а Задойновым — нет. Многим семейным людям на проекте Ксюша может завидовать, по словам Яббарова, из-за того, что у них есть дети, также девушка хотела бы иметь большие доходы, как у Милены Безбородовой. Илья уверен, что Задойнова относится к тем людям, которые не могут просто порадоваться за чужого человека.



В эфире «Спаси свою любовь» от 25 сентября 2020 года Ксюша не сдержала эмоций, расплакалась из-за нападок коллектива и мнения Ильи Яббарова. Многие заподозрили в этом наигранность и желание добиться своей цели любым способом.