Выяснилось, что Илья Яббаров предлагал Максиму Колесникову деньги за интимное видео с Алёной Рапунцель. Очевидно, что ребята хотели не только зло подшутить над бывшей возлюбленной, но и подзаработать на ней.



Илья с Максимом заключили уговор, но никому об этом рассказывать не собирались. Колесников случайно проболтался об этом на тете с Ксенией Бородиной, намекнув, что именно поэтому у него и произошла интимная близость с девушкой в мужском туалете ночного клуба. Оказывается, Яббаров пообещал заплатить Максиму тридцать тысяч рублей за ценный видеоматериал.



Стоит напомнить, что Максим очень странно себя ведёт. Частенько он пересматривает фото Алёны со слезами на глазах, наедине с девушкой признаётся ей в любви, но чуть позже ведущим он говорит совсем другое, списывая порывы нежности на воздействие алкоголя. Хотя недавно, услышав на тете голос Рапунцель по телефону, молодой человек снова начал плакать. Он рассказал, что планировал с Алёной будущее, хотел создать семью, но в итоге его выгнали за ненадобностью.