Не так давно новоиспечённая супруга Ильи Яббарова Анастасия Голд сказала, что день её свадьбы был самым худшим в её жизни, намекнув, что уже собирается разводиться с мужем. Участник поспешил извиниться перед возлюбленной, он делает всё возможное, чтобы она его простила и сменила гнев на милость. Судя по последним новостям в микроблоге Насти, у него это начинает получаться.



Стоит напомнить, что Илья повёл себя очень некрасиво на собственной свадьбе, когда предпочёл провести первую брачную ночь не с супругой, а с друзьями в караоке, вплотную загрузившись алкогольными напитками.



Илья осознал, что переборщил, сейчас он пытается вымолить у девушки прощение. Недавно брюнетка разместила у себя в соцсетях видео, по которому становится понятно, что Илья уже прощён. Настя предстала перед подписчиками с букетом белых роз и показала комнату, где также присутствует много различных ваз с цветами. Участница телестройки поблагодарила мужа за то, что в их комнате не успевают увядать красивые букеты.