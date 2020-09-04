Илья Яббаров и Алексей Безус решили прицепиться к кольцу, которое подарил Даниил Сахнов Татьяне Строковой. Многие зрители посчитали, что участники просто недовольны своими отношениями и не стремятся обзавестись жёнами, поэтому и стараются обсудить чужие отношения и свадебную атрибутику.



Молодые люди сомневаются в серьёзных намерениях Татьяны и Даниила и считают, что поэтому Сахнов и подарил Строковой такое простенькое колечко. Хотя по микроблогу Тани становится понятным, что её отношения с Даней становятся лишь крепче, они уже вовсю начинают готовиться к свадьбе и в ближайшие дни собираются познакомить родителей друг с другом.



Сложно понять Алексея Безуса, который пока даже не собирался делать Милене предложение. Хотя сама девушка практически открыто заявляет, что будет рада, если возлюбленный позовёт её замуж, да и какое кольцо при этом будет ей даже не важно. Сложно понять и Яббарова, который сам отложил свадьбу с Настей Голд на неопределенный срок. Странно, почему ребята так цепляются к чужому обручальному кольцу, когда сами пока не собираются стать законными мужьями своих девушек.