Не так давно Милена Безбородова вывела Яббарова на чистую воду, рассказав всем зрителям, что сын Богдан Савкин нужен участнику исключительно для эфиров. Впрочем, ничего нового она не сказала, но Илья был не очень доволен подобным мнением Милены. Наверняка поэтому в дневном эфире 11 августа 2020 года он несколько раз повторил, что Безбородова пользуется симпатией другого участника телестройки – Игоря Григорьева.



Из конкурса «Свадьба на миллион», по мнению Яббарова, можно устранить сразу две пары. С подобным предложением он пришёл к одиночкам женской спальни. Правда пока что с новенькими участниками телестройки довольно сложно найти общий язык, не говоря уже об их поддержке. Но Яббаров не теряет надежды.



Милена Безбородова с Алексеем Безусом – довольно сильные конкуренты, поэтому Илья изо всех сил старается их устранить. К тому же, ходят слухи, что руководство проекта тоже заинтересовано в этом. Ведь мало кто действительно заметил флирт Милены и Игоря Григорьева.