Писатель и изобретатель Марк Эльяш совершил суицид из-за тяжелой болезни. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

По словам источника, о своей болезни Эльяш сообщил в оставленной внучке предсмертной записке.

Тело 85-летнего изобретателя было найдено в квартире дома, расположенного на Верхней Красносельской улице, сообщает РЕН ТВ.

Внучка Эльташа рассказала правоохранителям, что поехала к дедушке после того, как ей в Telegram пришло от него сообщение: «Я умер. Смотри почту». В комнате она обнаружила тело деда и предсмертную записку, в которой он заявил, что покончил с собой из-за тяжелого заболевания.

Тесак покончил с собой

Эльташ — советский и российский инженер, работал главным технологом в организациях системы Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. У него свыше 60 патентов, изданы 10 научно-технических книг и 47 журнальных публикаций. Марк Эльяш также является автором романа «Риск» и сценария фильма «Ответная мера».

«Рамблер» писал, что ранее в Москве умер автор геологической гипотезы «Расширяющейся Земли», учёный-геолог Владимир Ларин. Его тело нашли на балконе квартиры в Москве. По одной из версий, он не выдержал мучений из-за онкологического заболевания и решил покончить с собой.