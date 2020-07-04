Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет. Мамой готовится стать певица Кэти Перри, сообщает Daily Mail.

"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – пояснил Блум.

Актер рассказал, что «с нетерпением ждет тех самых бессонных ночей», когда будет вставать и кормить новорожденную из бутылочки.

"Очевидно, что грудью я кормить не буду, – пошутил исполнитель главной роли в сериале "Карнивал Роу". – Но уверен, что бутылочки для этого мы приобретем. Очень жду те спокойные времена, когда дома находитесь только вы и ваша семья. Когда вы просто находитесь рядом и видите, где можете помочь, чтобы вырастить эту маленькую жизнь".

Кэти Перри объявила о беременности в марте, когда опубликовала в Сети клип на трек «Never worn white». В апреле пара устроила вечеринку, где будущие родители и узнали, что у них будет дочь.

Для Орландо Блума малышка станет вторым ребенком (для Перри первым). Вместе с бывшей женой моделью Мирандой Керр он воспитывает сына Флинна (2011 года рождения).