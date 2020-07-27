Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе очередного заедания суда по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не сдержал эмоций. Как сообщает РЕН, историк сорвался на свидетеля по делу — своего давнего оппонента Евгения Понасенкова.

В зале суда Понасенков неооднократно назвал подсудимого «Олегом», не присовокупив отчество, что взбесило Соколова.

«Не Олег, а Олег Валерьевич! Я вам не мальчишка!» — цитирует Соколова телеканал.

Как отмечает Mash, истерика у историка произошла всего через пару минут поле начала выступления свидетеля, и Соколов получил замечание от судьи за свое поведение.

Ранее Соколов пытался обвинять Понасенкова в том, что именно он якобы вынудил его убить Ещенко. Историк утверждал, что давний оппонент устроил ему «травлю» и довел до тяжелейшего психологического состояния, в котором он и убил ни в чем не повинную девушку. При этом ранее Соколов обвинял саму Ещенко в доведении его до помешательства.