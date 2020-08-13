Телеведущий Артур Цветков, также известный как виджей Арчи, устроил скандал в одном из московских ресторанов быстрого питания. Видео конфликта появилось в соцсетях.

На кадрах шоумен громко кричит на сотрудников заведения и оскорбляет их. Одного из них, приезжего из Киргизии, Цветков угрожает депортировать из страны. В какой-то момент между телеведущим и работником кафе началась потасовка. Мужчин удалось разнять после прихода полицейских.

В Instagram общественного деятеля из Киргизии, телеведущей Ассоли Молдокматовой сотрудник кафе рассказал, что конфликт начался после того, как Цветков отказался надеть маску.

При этом виджей изложил свою версию событий. По его словам, к нему обращались на «ты», что ему показалось неуважительным.

View this post on Instagram 🏁кому что то не нравится, Родина вас ждёт. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны! Я был и остаюсь при своём мнении.#vjarchi это дело передано в Полицию A post shared by Vj Archiе | Артур Цветков (@vjarchi) on Aug 12, 2020 at 2:39am PDT

«Кому что-то не нравится, родина вас ждет. Вы можете писать и говорить все что угодно, у медали всегда есть две стороны!» — написал он в своем Instagram.

Позднее участники инцидента принесли взаимные извинения и пожали друг другу руки.

Цветков подчеркнул, что никакой «межрасовой истории здесь нет, а был лишь личный конфликт».