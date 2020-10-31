Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился новостями о костюмах коронавируса на Хэллоуин.

«Что предлагают организаторы этого праздника в текущем году? Нарядиться всем коронавирусом и смеяться над тысячами погибших? Я протестую против пошлости, против этого мракобесия и чуши, которая пришла к нам с Запада. Буду обращаться во все органы, чтобы не допустить посевной семян зла на нашей земле», — цитирует Милонова РИА Новости.