Актриса Екатерина Шмакова, спародировавшая в программе «Международная пилорама» белорусскую протестующую, попросила прощения за свой поступок. Девушка на своей странице в Facebook призналась, что получила текст за три минуты до съемок.
В «Международной пилораме» от 5 сентября Шмакова выступила в роли активистки белорусских протестов в национальной одежде и с цветами бело-красно-белого флага на щеке. В процессе общения с ведущим программы Тиграном Кеосаяном якобы посредством видеосвязи девушка объяснила, что болеет за «Спартак» и ходит на митинги, чтобы познакомиться с силовиком и выйти за него замуж. Также в пародии есть намек на то, что протестующим за участие в акциях платят деньги.
«Я прошу прощения публично перед всеми людьми Белоруссии, женщинами. Мне ужасно стыдно за то, что я сделала», — позже прокомментировала пародию Шмакова в соцсетях.
Она пояснила, что ее поступок противоречит ее же «морали». При этом актриса отметила, что получила текст сценария за три минуты до команды «Мотор», но подчеркнула, что это ее не оправдывает.
«Я просто искренне прошу прощения перед людьми, я знаю, как вам больно. И это было ужасно безбожно с моей стороны», — резюмировала Шмакова со слезами на глазах.