Актриса Екатерина Шмакова, спародировавшая в программе «Международная пилорама» белорусскую протестующую, попросила прощения за свой поступок. Девушка на своей странице в Facebook призналась, что получила текст за три минуты до съемок.

В «Международной пилораме» от 5 сентября Шмакова выступила в роли активистки белорусских протестов в национальной одежде и с цветами бело-красно-белого флага на щеке. В процессе общения с ведущим программы Тиграном Кеосаяном якобы посредством видеосвязи девушка объяснила, что болеет за «Спартак» и ходит на митинги, чтобы познакомиться с силовиком и выйти за него замуж. Также в пародии есть намек на то, что протестующим за участие в акциях платят деньги.

«Я прошу прощения публично перед всеми людьми Белоруссии, женщинами. Мне ужасно стыдно за то, что я сделала», — позже прокомментировала пародию Шмакова в соцсетях.

Она пояснила, что ее поступок противоречит ее же «морали». При этом актриса отметила, что получила текст сценария за три минуты до команды «Мотор», но подчеркнула, что это ее не оправдывает.