Герой России, заслуженный военный летчик и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш поделился деталями инцидента, когда он попал под обстрел в Южной Осетии в 2008 году на своем штурмовике Су-25.

Кобылаш признался, что самолет почти упал.

«Сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и все», — рассказал герой России порталу «Звезда». Кобылаш мучительные минуты тянул на себя штурвал и упирался в педали, но самолет смог выровняться, только когда застрявший в фюзеляже осколок выпал.

В настоящее время летчик командует дальней авиацией.

Ранее стало известно, что калужские пилоты одержали победу Всеармейского конкурса «Авиадартс-2020», финал которого прошел в субботу, 11 июля в Рязани. Церемония закрытия конкурса состоялась на аэродроме Дягилево, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.