Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что пока не делала прививку от коронавируса, и настороженно относится к вакцинации. Об этом она заявила в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда».

«Рамблер» писал, что ранее в России НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России была разработана первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». Ожидается, что массовая вакцинация жителей России может начаться уже в ближайшие недели.

Поклонская отметила, что не знает, как ее организм отреагирует на введение вакцины от коронавируса.

«Я никогда не вакцинировалась, даже от обычного гриппа. Поэтому я не знаю, как отреагирует мой организм. Если бы я уже как-то пробовала на каких-то других заболеваниях вакцинироваться, я бы не так осторожничала», — пояснила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что коронавирус — опасная инфекция, и назвала оправданными меры, которые принимает руководство страны, чтобы остановить его распространение.