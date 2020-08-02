Молодая женщина и подумать не могла, что столкнется с онкологией, которая навсегда изменит ее жизнь.

Летом 2018 года жительница Великобритании Виктория Джексон впервые столкнулась со странными симптомами. У нее иногда случались приступы диарее и спазмы желудка после приема пищи. Виктория не думала, что это серьезно, ведь ей всего 26 лет, а состояние тем временем все ухудшалось. Свою историю она рассказала изданию The Sun.

В течение нескольких месяцев дело дошло до того, что Виктории иногда приходилось убегать с рабочих встреч и других мероприятий, чтобы сходить в туалет. Она вспоминает, что иногда у нее была диарея по 12 раз в день. У нее есть маленький сын, который играет в футбол. Виктория ничего не ела перед его соревнованиями, чтобы не бежать в туалет в самый ответственный момент.

Так прошло около полугода, а потом Виктория все же пошла к врачу. Он посчитал, что у девушки геморрой и выписал лечение. Но лучше не становилось, и она снова пошла в больницу, где у нее диагностировали рак кишечника. Дальнейшие обследования показали, что болезнь уже распространилась на яичники и лимфатические узлы.

Чтобы спасти Викторию, врачи удалили ей треть кишечника, яичники, матку и шейку матки. После операции она перенесла 12 курсов химиотерапии, а также ей назначили гормонозаместительную терапию, но остановить наступление менопаузы не вышло.

Как вспоминает Виктория, никто из ее друзей понятия не имел, что такое менопауза. Она же постоянно просыпалась от приливов и страдала от других симптомов, которые были очень сильны, ведь организм ослаблен химией.

Врачи уверенны, что Виктория потеряла много времени, пока терпела постоянные спазмы и диарею. Если бы она обратилась к врачу сразу, рак, возможно, не успел бы распространиться.