Скандал в семье народного артиста СССР Алексея Баталова набирает обороты. После смерти легенды советского кино его вдова и младшая дочь Мария остались без средств к существованию. Все деньги с их счетов исчезли, четырехкомнатная квартира, в которой жил актер с семьей, находящаяся буквально в 200 метрах от Кремля, теперь тоже им не принадлежит. Как и еще одна квартира на Кутузовском проспекте в Москве. Оказывается, вдова народного артиста Гитана Лионтенко подписала генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом на друзей семьи — актрису Наталью Дрожжину и её мужа, юриста Михаила Цивина. Теперь же счета пусты и опекуном младшей дочери Баталова Марии, с рождения страдающей ДЦП, стала Наталья Дрожжина. Гитана Леонтенко обратилась в полицию. После поднятой журналистами шумихи в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Михаила Цивина о том, что он готов отдать все имущество старшей дочери Алексея Баталова Надежде.

— Если так, то я готова принять все имущество, — заявила Надежда в эксклюзивном комментарии «Собеседнику». — Сегодня Гитана и Маша очень тяжело переживают все произошедшее, я с Машей регулярно переписываюсь, вчера она написала мне большое письмо. Им сейчас очень трудно пережить все это, да еще и в их подъезде сидит толпа журналистов, и они практически в осаде. Я морально их поддерживаю.

Дело в том, что, когда зимой 2017 года отец сломал ногу, а затем попал в больницу, Цивин и Дрожжина начали очень активно помогать Гитане и были в курсе всех семейных дел. Похоронами отца тоже занимался Цивин. Спустя некоторое время Цивин уговаривал меня стать президентом фонда имени Алекея Баталова. Цели и задачи фонда мне были не вполне ясны, и я отказалась от участия в нем. Но тем не менее фонд был создан, но я так и не знаю, чем он занимается. Цивин убедил Гитану вступить в этот фонд, мотивируя это необходимостью сохранения памяти о моем отце. Гитана мне рассказала, что в 2019 году Михиал Семенович возил её и Машу во Владимирскую область на фестиваль «Журавли». Возможно, это было в рамках деятельности фонда. В общем, с одной стороны они проявляли внимание и заботу, но мы видим к каким последствиям это привело