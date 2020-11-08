Жительница башкирского села Исянгулово Лилия Акчурина выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Это был главный приз за оформление подписки на местную газету «Зианчуринские зори». По словам победительницы, она решила поучаствовать в лотерее, когда пошла оформлять подписку на второе полугодие.

Организаторы розыгрыша обещали множество ценных подарков, включая телёнка и морозилку, однако женщина призналась, что даже не надеялась выиграть.

«Положила документы в билетный ящик и забыла. А когда объявили розыгрыш и сказали, что мой приз — пять тонн асфальта, я даже растерялась и не поверила», — рассказала Акчурина новостному порталу UFA1.RU.

Выигранный асфальт работники дорожного хозяйства уложили во дворе дома женщины.

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«Проложили дорожку во двор, до огорода, и даже до дороги хватило. Для нас это большое счастье! Сегодня дождик полил, а у нас такая чистота во дворе!» — поделилась она.

Организаторы акции в разговоре с новостным порталом «Башинформ» отметили, что давно проводят подобные лотереи среди своих подписчиков. Во втором полугодии главных приза было два — пять тонн асфальта и телёнок.

«Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — подчеркнули они.

Однако далеко не всем так сильно везёт. Летом 2020 года американка лишилась выигрыша в лотерею после того, как почта потеряла отправленное ей заказное письмо с лотерейным билетом. Организаторы розыгрыша отказались отдать женщине деньги, а на почте ей лишь принесли извинения.