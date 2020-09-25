Компания Hyundai показала первое концептуальное изображение салона электромобилей, которые будут выпускаться под новым брендом Ioniq.

В пресс-релизе отмечается, что салон проектировался в сотрудничестве со специалистами компании LG. В основе проекта под названием Concept Cabin лежит идея расширения внутреннего пространства и интеграции в салон некоторых бытовых приборов. Так, концепт предусматривает оснащение салона 77-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем на потолке, которым одновременно смогут пользоваться два человека. Кроме того, в описании говорится о системах чистки одежды и обуви пассажиров, роботе, убирающем салон, а также ультрафиолетовых LED-лампах для дезинфекции.

Ожидается, что часть описанных решений будет реализована в салоне электрического кроссовера Ioniq 5, который выпустят в следующем году.

[#HMG] #Hyundai envisions future of mobility experience with #IONIQConceptCabin #EV #IONIQ #FutureMobility ▶ https://t.co/mIj3LucWIa pic.twitter.com/g9ixmkfske — Hyundai Motor Group (@HMGnewsroom) September 24, 2020

Напомним, в августе Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электрокары южнокорейской марки. Так, в ближайшие годы намерена представить электромобили Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7. Под нечетными индексами в продажу поступят кроссоверы, под четными — седаны. В Hyundai отмечали, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP.

Ожидается, что в начале следующего года компания выпустит кроссовер Ionic 5, который будет базироваться на представленном в прошлом году концепт-каре 45 EV. В 2022 году планируется выпустить седан Ionic 6, в основу которого ляжет прототип Prophecy («Пророчество»). Подробности о большом кроссовере Ioniq 7 в компании пока не раскрывают.

В декабре прошлого года стало известно, что Hyundai намерена инвестировать в разработку электромобилей и беспилотных машин 17 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. Всего же в развитие новых технологий компания вложит около 52 млрд долларов. Hyundai также рассчитывает к 2025 году войти в тройку мировых лидеров по производству машин на аккумуляторах и топливных элементах с годовым объемом продаж 670 тыс. машин (из них 560 тыс. электромобилей). Помимо этого, к 2022 году компания планирует сократить расходы на сырье на 28,9 млрд долларов. Наконец, Hyundai рассматривает возможность разработки летающих автомобилей.