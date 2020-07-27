Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», владеющая заводом Hyundai в Санкт-Петербурге, направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, который был законсервирован в 2015 после ухода GM из России.

Ходатайство компании о получении в собственность 94,83% производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто» было зарегистрировано в ФАС 24 июля, передает «Интерфакс».

Напомним, в январе прошлого года ФАС разрешила компании «Юнисон авто рус» купить этот завод GM в Санкт-Петербурге. Тогда сообщалось, что 30% ООО «Юнисон авто рус» принадлежит белорусскому ООО «Юнисон авто», по 25% принадлежит председателю набсовета «Юнисона» Алексею Ваганову и Владимира Ботвинко, а оставшимися 20% владеет британская «Баксуорт трэдинг лимитед». Компания «Юнисон» занимается сборкой легковых автомобилей, а также специальной и коммерческой техники. Сейчас на заводе компании в окрестностях Минска выпускаются автомобили Peugeot, Citroen, Cadillac, Chevrolet Tahoe и модели китайского автопроизводителя Zotye.

Однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось. Среди интересовавшихся заводом представители местных властей и источники на рынке помимо «Юнисона» называли немецкий концерн BMW и узбекскую компанию «Узавтопром».

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был запущен в сентябре 2010 года. Сейчас это предприятие выпускает модели Solaris, Creta, Rio и Rio X-Line. Мощность этого завода составляет свыше 200 тыс. автомобилей в год.