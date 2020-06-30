ООО «Хендэ Мотор СНГ» (официальный представитель компании Hyundai на российском рынке) объявило об отзыве без малого 48 тыс. автомобилей из-за дефекта питания модуля ABS/ESC.

«Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC», — говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будет выполнена установка комплекта реле. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на днях АО «Мерседес-Бенц РУС» объявило об отзыве почти 4,3 тыс. автомобилей нескольких моделей из-за потенциального дефекта люка в крыше.