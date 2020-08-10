Компания Hyundai объявила о создании нового суббренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электрокары южнокорейской марки. Так, в ближайшие годы намерена представить электромобили Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.

Под нечетными индексами в продажу поступят кроссоверы, под четными — седаны. В Hyundai подчеркнули, что автомобили нового бренда объединит сверхбыстрая зарядка, просторный салон, питание от аккумулятора и новации будущего. Все машины будут построены на модульной электрической платформе E-GMP, пишет РБК.

Ожидается, что в начале следующего года компания выпустит кроссовер Ionic 5, который будет базироваться на представленном в прошлом году концепт-каре 45 EV. В 2022 году планируется выпустить седан Ionic 6, в основу которого ляжет прототип Prophecy («Пророчество»). Подробности о большом кроссовере Ioniq 7 в компании пока не раскрывают.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Hyundai намерена инвестировать в разработку электромобилей и беспилотных машин 17 млрд долларов в течение ближайших пяти лет. Всего же в развитие новых технологий компания вложит около 52 млрд долларов.

Hyundai также рассчитывает к 2025 году войти в тройку мировых лидеров по производству машин на аккумуляторах и топливных элементах с годовым объемом продаж 670 тыс. машин (из них 560 тыс. электромобилей). Помимо этого, к 2022 году компания планирует сократить расходы на сырье на 28,9 млрд долларов. Наконец, Hyundai рассматривает возможность разработки летающих автомобилей.