Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило в понедельник о нанесении серии ударов по военным объектам на территории Саудовской Аравии и лагерю с саудовскими военачальниками в Йемене в ответ на авиаудары арабской коалиции по Йемену, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом «Аль-Масира».

«Масштабная операция затронула базы и военные объекты саудовского врага. Операция была нацелена против военных самолетов, жилых помещений для пилотов и противоракетных систем в Хамис-Мушаит (населенный пункт на границе с Йеменом — ред.), а также военных целей в аэропортах Абхи, Джизане и Наджране», — говорится в заявлении.

Кроме того, представитель хуситов сказал, что удар был нанесен по нефтяному объекту в промышленной зоне Джизана. Он также утверждает, будто удар по лагерю в йеменской провинции Мариб во время встречи саудовских военачальников и йеменских военных привел к гибели десятков человек.

По его словам, для проведения операции использовались баллистические ракеты новой модификации, про которые раньше не было известно, и беспилотники.

Ранее официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО альянса сбили на рассвете в понедельник четыре баллистические ракеты и семь беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены в направлении королевства с территории Йемена по гражданским объектам.

В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.