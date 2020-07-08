Один из ведущих специалистов по легочным заболеваниям предупреждает, что тысячи людей, которые пережили COVID-19, но перенесли повреждение легких, становятся «бомбой замедленного действия» с уровнем заболеваемости, намного хуже, чем рак.

Изучавший легочные болезни в течение 15 лет доктор Сассан Рафи предупредил о надвигающемся кризисе в области здравоохранения, который в долгосрочной перспективе может сделать еще более мрачными последствия COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, Доктор Рафи провел обширные исследования в отношении калечащего легочного фиброза, одного из состояний, с которым сейчас сталкиваются тяжелые пациенты с коронавирусом. Специалист утверждает, что тысячи американцев, госпитализированных с вирусом, сталкиваются с бомбой замедленного действия даже после того, как они оправились от вируса.

Исследователь говорит, что те, у кого был диагностирован фиброз легких после нескольких недель пребывания на аппарате ИВЛ, сталкиваются с шокирующим уровнем заболеваемости, намного хуже, чем у многих видов рака.

Легочный фиброз — это заболевание легких, которое возникает при повреждении и рубцевании ткани легких и вызвано агрессивными вирусами, такими как COVID-19. Эта утолщенная, жесткая ткань затрудняет работу легких и обмен кислорода, что может привести к дыхательной недостаточности.

Аанестезиолог и главный медицинский директор компании Upright Pharmaceuticals доктор Рафи говорит, что многие госпитализированные пациенты, даже если они, кажется, полностью выздоравливают от заболевания, связанного с COVID-19, все равно могут умереть из-за фиброза.

«Прогноз легочного фиброза составляет три года, что хуже, чем у многих видов рака, и в настоящее время нет оптимального лечения», — объясняет доктор.

Сассан Рафи утверждает, что даже если пациент переживает госпитализацию и в течение многих недель выживает с жидкостью в легких, это все равно может привести к длительным эффектам, таким как фиброз.

«То, что мы делаем, мы сканируем легкие, и если мы видим фиброз в легких, который говорит нам, что их жизнь может не вернуться. Это точка невозврата, — рассказывает специалист. – Это прогрессирующее заболевание, которое означает, что вы можете чувствовать себя хорошо, но фиброз становится все хуже и хуже, и это одна из областей, к которой никто не обращается».

Врач говорит, что некоторые пациенты могут зависеть от аппарата ИВЛ до конца своей жизни, в то время как другим может понадобиться пересадка легких.

Доктор Рафи изучает фиброз легких с 2005 года, одновременно заканчивая докторскую диссертацию по молекулярной, клеточной и системной физиологии в Университете Калифорнии в Дэвисе.

Доктор Рафи утверждает, что если правительство не будет обращать внимания на его работу и работу других, то на горизонте покажется надвигающийся кризис в области здравоохранения.

Партнер доктора Рафи, гендиректор Upright Pharmaceuticals Эндрю Янг, согласен с этим. По его словам, 40% пациентов с острым коронавирусом будут испытывать экстремальный иммунный ответ, известный как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который приводит к легочному фиброзу. По крайней мере, 20% случаев ОРДС принимают тяжелую форму.

Данные вспышки SARS в 2003 году также показали, что высокий процент выживших пациентов испытывал длительный легочный фиброз и снижение функции легких.