Президент США Дональд Трамп заявил, что обычно любимый им телеканал Fox News стал хуже CNN.

«Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network, имеющий репутацию крайне правого СМИ — ред.). Они действительно делают «честную и сбалансированную» работу!» — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Чем было вызвано это недовольство, президент США не уточнил. При этом буквально утром этого дня Трамп давал телефонное интервью в эфире Fox News. И именно ведущим этого канала он чаще всего дает интервью или общается с ними по телефону. Fox News обычно поддерживает Трампа и его повестку, хотя иногда выдает опросы не в его пользу, что президент постоянно критикует.

CNN же занимает жесткую антитрамповскую позицию.