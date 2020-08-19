Житель штата Техас Гас Уэст зашел в туалет и увидел, что из унитаза выползает змея, сообщает NDTV.

I always thought this was an irrational fear of mine…apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF — Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020

Мужчина снял рептилию на видео, отправил его своему другу Пэйтону Мэлоуну, который решил выложить ролик в соцсеть. Змей боятся многие люди, но даже те, кто не испытывает перед ними страха, ужаснулись при виде этих кадров.

Видео было просмотрено более двух миллионов раз и собрало десятки тысяч комментариев и репостов. Один из пользователей рассказал, что всегда держит крышку унитаза закрытой. Ведь если есть поломка в канализационной системе, через нее змеи могут попасть в ваш дом.

Кто-то шутливо предложил больше не ходить в туалет и продать дом. Автор видео написал, что рептилия оказалась не ядовитой. Ее выпустили на волю на заднем дворе сразу после того, как поймали.