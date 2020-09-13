В Эдмонтоне хоккеисты «Далласа» переиграли «Вегас» со счетом 2:1 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (32′) и Джейми Бенн (40′), которому ассистировал Александр Радулов. У «Вегаса» отличился Алек Мартинес (28′).

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 32 броска и был признан лучшим игроком матча.

«Парни сражались в каждом моменте, ловили шайбу на себя, получая синяки, контролировали отскоки. Жертвовали собой, чтобы заблокировать броски. Делали все, что было возможно. Потрясающе работали в защите, чем помогли нам выжить в матче и удержать счет. Это невероятная командная работа, и я очень благодарю ребят за этот огромный, огромный, огромный труд, — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ. — В меньшинстве на последних минутах я старался не упускать шайбу из вида и реагировать на нее. Даже не знаю, что тут — удача или что-то еще… Давайте назовем это удачей. Очень хорошо, что получается игра… Но я не думаю, что это кураж».

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Далласа». Следующий матч финала Западной конференции состоится в ночь на вторник.