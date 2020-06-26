Пока никто не может объяснить, что это было.

Жительница американского города Хьюстон Кристен Майр в среду вечером сняла странное явление. В небе горели несколько огней разной величины и яркости свечения. Через некоторые время они исчезли, пишет Daily Mail.

Майр позвонила в полицию, но там никого не было и ответ от них она не получила. Девушка разместила видео у себя в фейсбуке. В комментариях пользователи предположили, что это могли быть китайские фонарики, дроны, военные ракеты или самолеты.

Девушка рассказала, что были огни большие и чуть меньшего размера. На вторых камера не могла сфокусироваться.

«Большая точка оставалась неподвижной, в то время как маленькие, которые камера не могла зафиксировать, вращались вокруг в виде зигзага, а затем присоединялись к ней. Одна за одной маленькие точки в небе поглощались большим свечением, а потом оно исчезло», — рассказала девушка.

Майр добавила, что ранее не видела подобного и вряд ли это явление относится к аэропорту, который находится недалеко от нее. Также она отмела версию с китайскими фонариками, так как они обычно движутся под воздействием ветра, а не замирают на месте. Девушка назвала увиденные огни слишком яркими: фонарики, по ее словам, так светить не могут.

Отмечается, что похожее видео ранее якобы снимали в небе над Майами. Однако очень быстро его назвали фейком.