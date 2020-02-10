Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил ряд неожиданных мер для развития строительства в России. Среди них — изменения в Градостроительном кодексе и внедрение китайского опыта. О предлагаемых «реформах» в строительной отрасли стало известно после совещания у Хуснуллина, итоговый протокол которого попал в Сеть.

В протоколе оговариваются поручения министру строительства РФ Владимиру Якушеву. Также упомянуты сроки исполнения — февраль и март нынешнего года.

Среди нововведений — повышение сметных цен на затраты труда рабочих в строительстве, премии за досрочный ввод объекта в эксплуатацию, уточнение условий предварительного отбора участников государственных и муниципальных торгов.

Особняком стоят два пункта.

Во-первых, Марат Хуснуллин предлагает Минстрою совместно с Росреестром подготовить и представить правительству РФ предложения об изменениях в Градостроительном кодексе. Речь идет об упрощении внесений изменений в генплан и правила землепользования и застройки.

Конкретной информации о предстоящих поправках пока нет. Вероятно, перемены коснутся правил проведения общественных слушаний.

Градозащитники в соцсетях не исключают, что публичные и общественные слушания перед изменением генплана и ПЗЗ могут быть вовсе отменены.

Это развяжет руки строителям, но одновременно ухудшит социальную обстановку — конфликты жителей и бизнесменов по поводу строек будут неизбежны.

Во-вторых, по плану вице-премьера Россия должна перенять китайский опыт в строительстве.

«До 30 марта 2020 года проанализировать зарубежный опыт технического регулирования в строительстве, обратив особое внимание на опыт Китайской Народной Республики, подготовить с участием МЧС России, Роспотребнадзора и внести в правительство предложения по совершенствованию технического регулирования», — говорится в протоколе совещания.

Китайский опыт строительства предполагает быстрое и технологичное комплексное возведение зданий, дорог и других объектов с параллельным созданием необходимой инфраструктуры. Известно, что за последние два десятилетия Китай преуспел в развитии городских объектов. Строительство ведется сверхбыстрыми темпами. Больницу в Китае могут построить за неделю. Автотрассы возводят со скоростью 750 метров в час.

Однако эксперты считают, что добиться таких успехов Китаю помогает развитая промышленная индустрия. В отличие от России Китай производит миллиард тонн цемента в год, а всю строительную технику делает самостоятельно.

Поэтому на российской почве (к тому же в условиях западных санкций) китайский опыт может превратиться в медленную стройку с лозунгами советских времен о быстрых темпах строительства.

В КНР за любым строительством осуществляется жесткий государственный и партийный контроль. Китайцы строят быстро, но не всегда качественно. Задействуются административный ресурс и прессинг со стороны коммунистического аппарата. Эксперты и строители не могут высказаться против навязываемых им сроков. В итоге многие скоростные стройки грешат браком, а объекты после сдачи приходится доделывать и переделывать, так же как это было в СССР.

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