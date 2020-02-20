Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по реализации нацпроектов в регионах. Об этом 20 февраля сообщил ТАСС.

«Марат Шакирзянович (Хуснуллин), прошу вас возглавить эту комиссию и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по нацпроектам», — сказал Мишустин.

В ходе заседания кабмина Мишустин напомнил, что работой над нацпроектами должна заниматься комиссия по региональному развитию. Он отметил, что дано поручение в кратчайшие сроки сформировать президиум этой комиссии, в который войдут все участники нацпроектов, в том числе и губернаторы.

Ранее, 12 февраля Мишустин заявил о недопустимости затягивания сроков исполнения нацпроектов. Также он потребовал неукоснительно соблюдать график финансирования их выполнения.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.