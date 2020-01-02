Решение о прохождении Северо-Восточной хорды по территории парка «Лосиный остров» пока не принято. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин 2 января.

«Пока решение о прохождении Северо-Восточной хорды по «Лосиному острову» не принято. Даже если такое решение будет принято, это будет прохождение в полосе отвода железной дороги», — сказал он, видеозапись его ответа опубликована на странице Хуснуллина в Facebook.

Заммэра столицы заверил, что в полосе отвода ж/д путей нет деревьев, а саму локацию описал как «депрессивную, заброшенную территорию».

Хуснуллин добавил, что при сегодняшнем количестве автомобилей в Москве отказаться от строительства новых дорог невозможно, иначе проблема с пробками будет усугубляться.

Ранее в декабре Хуснуллин сообщил, что Москва вошла в тройку крупнейших городов мира по темпу строительства автодорог. При этом еще в 2011 году российская столица занимала последнее место по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов. За последние годы в городе было построено 932 км автомагистралей.