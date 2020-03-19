Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.

«Нормально всё, проблем нет. Нет, никаких скоплений (транспорта) нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить», — цитирует Хуснуллина 19 марта «РИА Новости».

Вице-премьер напомнил, что российское правительство расширило практику использования таможней «зеленого коридора» для ввоза товаров, как раз чтобы избежать нехватки каких-либо продуктов.

Таким образом, благодаря этому оформление документов проходит быстрее и товары оперативно попадают в торговые сети.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение.

При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавируса, россияне стали запасаться продуктами впрок. Особенный ажиотажный спрос наблюдается на макароны, консервы и туалетную бумагу.