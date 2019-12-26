Художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас рассказал, что при последней встрече Галина Волчек попросила его помогать театру «Современник» и поставить на его сцене еще один спектакль.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в четверг в Москве на 87-м году жизни.

«Галина Борисовна — это моя крестная мама. Здесь, в Москве, она первая поддержала и пригласила меня поставить спектакль в своем театре. И вот, в последнюю нашу встречу она, как чувствовала, завещала мне навещать театр, помогать артистам, режиссерам, следить за спектаклями и поставить еще один — третий спектакль. Я ее волю обязательно выполню. Буду приходить в «Современник» и вспоминать эту прекрасную женщину, мягкую, добрую, щедрую», — сказал Туминас РИА Новости.

"Только что, буквально несколько дней (назад), мы поздравляли ее с днем рождения и говорили ей о своей любви. Она достойна большой любви", — добавил он.

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