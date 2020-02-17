Директор, художественный руководитель и актер тетра «Лицедеи» в Санкт-Петербурге Виктор Соловьев, подозреваемый в том, что, будучи пьяным, сбил на BMW человека, извинился перед пострадавшим.

«Я искренне сожалею о случившемся и хочу сказать родственникам, жене о своем сочувствии и о готовности помочь, посодействовать чем могу», — сказал он в видео, опубликованном в среду в Telegram-канале «Кремлевская прачка».

Соловьев рассказал, что сразу после аварии он выскочил из машины и пытался помочь пострадавшему, однако прохожие посоветовали не трогать его.

Ранее, 15 февраля, Соловьев сбил человека в Санкт-Петербурге. По данным телеканала РЕН ТВ, артист находился за рулем в нетрезвом состоянии. Авария произошла на улице Коллонтай. Машина Соловьева наехала на человека, который менял колесо своего автомобиля у обочины.