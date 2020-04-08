Братья-художники Илья и Максим Демченко вблизи подмосковного Подольска создали 30-метровые граффити в виде сердца с надписью «Спасибо» в благодарность медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом 8 апреля сообщил телеканал «360».

«Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше и ваше спасибо», — приводит их слова RT.

Художники признались, что на создание своего произведения их вдохновили многочисленные флешмобы по всему миру в поддержку медработников после распространения пандемии коронавируса. На выполнение рисунка у братьев ушло 35 л краски, уточняет НСН. Площадь граффити составила 30 кв. м.

Как пишет «Ридус», братья уже много лет занимаются граффити, но на этот раз решили выбрать в качестве холста не стены, а поле. Изображение хорошо видно с высоты птичьего полета.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на последние данные, в Московской области 549 заболевших коронавирусной инфекцией. 50 человек выздоровели, десять скончались. В Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания.

30 марта сообщалось, что российский фотограф и основатель проекта Follow Me To Мурад Османн объявил флешмоб с розыгрышем призов в Instagram в связи с режимом самоизоляции.

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