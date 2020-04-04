Все новости на карте

Для 49% россиян гречка — продукт первый необходимости. Они ценят ее не только за универсальность, полезность и вкус, отмечает «Хуаньцю шибао». Гречку уже успели прозвать «барометром российской экономики» или «индексом благополучия россиян».

«У нас скупают гречку, а в ряде американских штатов отмечен двух-трехкратный рост спроса на оружие. Готовятся к боям за выживание, как в голливудских фильмах, не иначе», — это сообщение написал в своем Твиттере член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

В связи с распространением эпидемии новой коронавирусной пневмонии россияне начали массово скупать предметы первой необходимости. В списке необходимых запасов россиян первое место уверенно занимает гречка. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что гречка является первой в списке запасов для 49% россиян, за ней следуют консервы и сахар. Один россиянин сказал журналисту «Хуаньцю шибао», что рис для русских людей всегда был всего лишь гарниром, а гречка — продукт первой необходимости.

Главный русский продукт

Существует тысяча причин, по которым россияне любят гречку, но главные — простой вкус и прекрасная сочетаемость с любыми продуктами. Легенда гласит, что более тысячи лет назад, когда первые византийские монахи пришли в Россию, чтобы распространять православие, они привезли не только Библию, но и семена чудесной крупы. Крупа была не только вкусной, но и питательной, чем мгновенно покорила славян. Это и была гречка. Поскольку первыми, кто начал выращивать гречу в России, были греки, русские стали называть гречку «гречихой».

Изначально ее выращивали в монастырях. Только в XVI веке она получила действительно повсеместное распространение. В своей школе в Ясной Поляне русский писатель Лев Толстой даже однажды выделил часть земли, чтобы позволить детям засеивать и выращивать сельскохозяйственные культуры с целью развивать их навыки физического труда. Среди выращиваемых культур были картофель, морковь и гречка.

Любовь россиян к гречке можно увидеть повсюду. Будь то уличная закусочная или шикарный ресторан, везде можно встретить блюда с гречкой. Русские используют ее для приготовления гарнира, каши, тостов и лепешек, а знаменитые русские тонкие блины пекутся из гречневой муки. В русской кухне гречневая каша — важный продукт питания, также она часто используется в качестве гарнира к курице, говядине или свинине. Гречка хорошо сочетается с мясом, потому что представляет собой крупные зерна, которые положительно влияют на пищеварение, и лучше всего гречку дополнять белковым волокном. Что еще более важно — так это низкая цена гречки.

Гречка богата магнием и витаминами группы В, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, а также является антиоксидантом. Русские не только употребляют гречку в пищу, но и считают ее лекарственным средством. В русской народной медицине гречка используется для заживления ран, кожных заболеваний и промывания глаз. Российская современная медицина признает, что гречка обладает низкой калорийностью, а также содержит много антиоксидантов (веществ, замедляющих старение) и клетчатки, а еще богата поливитаминами. Непрожаренная зеленая гречка снижает уровень сахара в крови, понижает кровяное давление и нормализует липидный обмен. Гречка может снижать уровень холестерина и ускорять обмен веществ. Благодаря высокому содержанию флавоноидов гречка также действует как антидепрессант и помогает бороться с раковыми клетками. Кроме того, россияне еще очень любят гречишный мед.

Российский экономический барометр

Россия расположена в зоне холодного климата в относительно высоких широтах, поэтому холодные циклы сравнительно длинные, и такие сельскохозяйственные культуры, как пшеница, рис и кукуруза не пригодны для выращивания во многих регионах, в то время как морозостойкая гречиха очень хорошо адаптируется к подобным температурам. Со временем россияне приучились есть гречку на постоянной основе. И именно из-за того, что гречка для них — продукт первой необходимости, вместе с такими продуктами питания, как мясо, яйца и молоко, она считается незаменимым потребительским товаром в России. Она также известна как «барометр российской экономики». Как только экономическая ситуация мало-мальски начинает изменяться, это неизменно отражается на гречке. «Би-би-си» однажды использовала метафору, сказав, что точно так же, как когда люди простужаются, они первым делом думают о том, чтобы запастись бумажными платками, так и русские каждый раз при наступлении экономического кризиса в первую очередь начинают запасаться гречкой.

За последние годы кризис с гречкой в России происходил неоднократно, один из таких разов произошел в 2010 году. Из-за засухи в России цены на гречневую крупу стремительно выросли, что привело к «гречневому кризису». Пришлось импортировать гречку из Китая в больших объемах, что помогло решить кризис. Другой раз был в 2014 году, когда курс российского рубля резко обесценился, и цены на гречку соответственно тоже начали колебаться.

Можно сказать, что гречка — это не только продукт первой необходимости русской жизни, но и индекс благополучия россиян. Если стоимость гречневой крупы снижается, это означает, что местная экономика стабильна и находится в хорошей форме. Однако, если цена на гречку внезапно поднимается, или она исчезает с полок, это считается сигналом кризиса. Эксперты даже ввели такое понятие, как «индекс гречки».

«Не лошадь тянет телегу, а гречка»

В России есть много народных пословиц и поговорок о гречке, например: «Не лошадь тянет телегу, а гречка», что означает, что лошадь может тянуть телегу, но реальный источник ее энергии — это гречка. «Щи да гречневая каша — пища наша» — подразумевается, что пока есть эти два блюда, этого достаточно. Есть еще такие поговорки: «Одному и у каши (гречневой) не споро», «Сам кашу заварил — сам ее и расхлебывай» и другие.

Столкнувшись с внезапной эпидемией коронавируса, некоторые россияне также заявили, что мир меняется слишком быстро: сегодня полки в магазинах по-прежнему полны гречневой крупы, а уже завтра ее может не быть совсем.

Кроме того, гречиха также являлась главным ингредиентом при приготовлении русского свадебного пирога. Согласно обычаям русской народной свадьбы, мужчина и женщина в день свадьбы должны сделать свадебный пирог, и каждая сторона наносила на него разный узор: жених изображал ребенка, который олицетворял будущее потомство, а невеста украшала пирог цветами гречихи — символом безграничной преданности будущему мужу.

Видео дня. Самоизоляция: почему не стоит паниковать