Россияне вслед за медицинскими масками начали активно скупать мыло, дезинфицирующие салфетки и антисептики. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

У Ozon продажи мыла, салфеток и антисептиков в феврале выросли более чем на 150 процентов к январю. В компании заявили, что из-за повышенного спроса некоторых брендов может не быть в наличии, но дефицита пока нет.

На Wildberries за 3 марта продали более трех тысяч единиц антисептических средств стоимостью более 900 тысяч рублей. В «Дикси» продажи антисептических гелей для рук в феврале выросли на 170 процентов по сравнению с январем.

По данным «Ведомостей», в некоторых интернет-магазинах и онлайн-аптеках ко второй половине дня 4 марта значительная часть ассортимента антисептиков отсутствовала. Газет не нашла наружных антисептических средств на маркетплейсе goods.ru, а в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru их почти не было.

Как сообщал «Рамблер», в конце января на фоне новостей о коронавирусе продажи медицинских масок в России выросли в 13 раз. Позже в Курской области маски подорожали в 35 раз, с одного рубля за штуку до 35 рублей, в Дагестане антимонопольщики зафиксировали повышение цен на 650 процентов, в большинстве аптек Москвы и области к 5 февраля маски закончились, а в некоторых регионах раскупили даже строительные респираторы.

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