Академик РАН Александр Караулов рассказал, что аллергическая астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе нового типа, особенно при тяжелых формах заболевания. Это неожиданный вывод, поскольку неоднократно сообщалось, что люди с сердечными, эндокринными и легочными заболеваниями находятся в группе риска.

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По словам Караулова, среди так называемых коморбидных пациентов с COVID-19 астма встречается гораздо реже, чем обычно.

— Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19, — отметил ученый.

Коморбидные состояния — это когда у пациента протекают одновременно несколько заболеваний, и одно усиливает другое. Проще говоря, это тяжелый пациент, лечение которого может быть затруднено взаимоисключающими требованиями к контролю разных болезней.

— Мы уже подготовили научный обзор, который подали в печать, где подробно рассматриваем аспекты данной теории. То есть астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе, — отметил академик.

Одной из причин этого является особый тип воспаления, который имеют все аллергики, — Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжёлого течения и летального исхода, сказал Караулов.