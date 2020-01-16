В московских родильных домах может увеличиться количество рожениц после введения дополнительных выплат на детей. Врачи готовы оказать им всем квалифицированную помощь, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках Ассамблеи «Здоровая Москва».

Он отметил, что Москва «этого ждет». Так, в 2020 году начинает работу новый перинатальный центр на территории 67-й горбольницы, а к концу года должно закончиться строительство роддома в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

«У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры, обширная сеть женских консультаций. Мы готовы к тому, что россиянки будут рожать чаще», — приводит его слова ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году.

Ранее маткапитал выдавали при рождении второго и следующих детей. Кроме того, материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в этом году. Программа маткапитала будет продлена до 2026 года.