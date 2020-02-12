Храп во время сна сам по себе не вреден, но он может оказаться предвестником серьезных болезней. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

По его словам, чаще всего храпящие люди сталкиваются с синдромом обструктивного апноэ — непроизвольными задержками дыхания во сне. Такие «паузы» могут длиться до 10 секунд и существенно вредят организму.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — пояснил врач.

Он добавил, что мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.

Для детей храп и задержки в дыхании могут нести куда более серьезный вред, отметил Кошелев.

«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается», — рассказал специалист.

Кошелев рекомендовал всем, кто заметил у себя схожие симптомы, обратиться к врачу за консультацией.

Осенью прошлого года ученые Университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7% мужчин и 2,8% женщин, страдающих храпом, имеют онкологический диагноз.