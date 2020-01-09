Хозяин частного небольшого зоопарка в селе Красное, Киевской области на Украине бросил более 40 животных без еды. От голода умер конь. Об этом сообщило РИА Новости.

По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с. Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырёх десятков домашних животных без еды. Двадцать овец, 14 коров, пять лошадей, две пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтёры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм, — привело сообщение пресс-службы МВД Украины РИА Новости.

Следствие возбудило дело о жестком обращении с животными. Ведётся расследование происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что вступили новые правила для контактных зоопарков в России. По этим правилам, у животных должны быть укрытия, где они могли бы спрятаться от посетителей.

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