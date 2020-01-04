Как сообщила одна из жительниц города, на телеканала СТС-Ижевск в середине трансляции с поздравлением Владимира Путина включили новогоднее обращение депутата городской думы Альфреда Зиннатуллина.

«Всем, конечно, понятно, хозяин-барин. Каждый волен на своем канале делать что хочет, хоть голым выступать, хоть главу государства в новогоднюю ночь прерывать. Но тогда стоило предупредить зрителей, и тогда можно успеть переключиться на другой канал», — посетовала в Facebook горожанка.

Зиннатуллин совмещает депутатство с работой гендиректором канала СТС-Ижевск. Канал "Подъём" обратился к депутату за комментарием, однако ни он, ни его представители не смогли оперативно ответить, как получилось, что речь местного депутата "затмила" поздравление президента.

Видео дня. У 17-летней внучки Ельцина роман с футболистом