Режиссер Тигран Кеосаян прокомментировал слухи о болезни супруги — главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Режиссер заявил изданию «Телепрограмма», что его жена чувствует себя хорошо и находится не в больнице.

«Хорошо себя чувствует, она не в больнице», — отметил он

Ранее «Рамблер» сообщал, что днем в среду в телеграм-канале Mash появилась информация о госпитализации Симоньян в реанимацию Института скорой помощи имени Склифосовского. У главного редактора RT якобы произошел сердечный приступ во время совещания в Кремле.

Позже Симоньян опровергла информацию о госпитализации, однако в НИИ скорой помощи подтвердили, что Симоньян поступила в экстренную реанимацию.

По данным телеграм-канала Baza, врачи диагностировали у нее спонтанный пневмоторакс — резкое скопление воздуха вокруг легких.

Видео дня. Как маленькой москвичке удалось сбежать от маньяка