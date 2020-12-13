По мнению доктора, наметились позитивные изменения.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала «хорошее о коронавирусе». Прежде всего, большой плюс в том, что медики уже довольно много знают о новом вирусе, а, значит, он уже не так пугает.

Так, есть исследования, которые показывают эффективности или бесполезность тех или иных лекарств. Например, препараты, препятствующие свертываемости крови, помогают снизить риск смерти при тяжелом течении болезни.

Малышева отметила, что сильнодействующие лекарства должны применяться только под контролем и по назначению врача. Для лечения легкой формы применяются те же доступные и имеющиеся в каждой домашней аптечке, что и для любого ОРЗ.

Также известно, что риск заразиться от ребенка более чем в четыре раза ниже, чем вероятностьподхватить коронавирус от больного взрослого.

Кроме того, во всем мире разрабатываются вакцины. В России есть три препарата разного действия, на которые врачи возлагают немало надежд. Вакцинация поможет увеличить в популяции количество людей с иммунитетом.

Еще один плюс в том, что изменилось отношение людей к коронавирусу. Начало пандемии ознаменовалось паникой, когда люди скупали лекарства и пытались самостоятельно лечить коронавирус, в том числе, с помощью антибиотиков, то сейчас истерика прекратилась.

Как напомнила Малышева, особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни или ослаблен иммунитет.

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