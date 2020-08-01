Хореограф Даниил Глейхенгауз записал видео в Instagram, в котором рассказал, что перед уходом к тренеру Евгению Плющенко фигуристка Алена Косторная перестала выполнять задания наставников и "стала огрызаться" на них.

По его словам, до середины июля Косторная с удовольствием тренировала новую программу. Хореограф отметил, что фигуристка просила снимать ее на видео и показывала, что ей все нравится.

View this post on Instagram A post shared by Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz) on Jul 31, 2020 at 8:44am PDT

Спустя короткое время Косторная заявила, что больше не хочет тренироваться со старой командой и намерена уйти к Плющенко. На вопрос хореографа, не приняла ли она такое решение на эмоциях, та ответила, что решила уйти еще два месяца назад.

Он признался, что в это сложно было поверить. Тем не менее, Глейхенгауз попросил публику не жалеть наставников, так как это их работа, которая приносит как радость, так и боль.