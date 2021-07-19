Работа кафе и ресторанов невозможна без использования специального оборудования. Полезным инвентарём становится холодильный стол. Он необходим для хранения блюд и оперативного их охлаждения в случае, если это необходимо.

Но для того чтобы стол холодильный действительно помогал в процессе обслуживания посетителей, важно правильно его выбрать. Так, имеет значение материал, из которого он изготовлен. Лучше всего отдавать предпочтение столу из нержавеющей стали. Такой стол отличается особой прочностью и долговечностью.

Критерии выбора холодильного стола

Есть и другие параметры, на которые следует обращать внимание:

1. Габариты. Размер и объём внутреннего пространства напрямую зависит от потребностей общепита;

2. Удобство. Пользоваться оборудованием должно быть просто и удобно, нужно чтобы оно не занимало слишком много места на кухне;

3. Производитель. Продукция надёжного и проверенного производителя отличатся высоким качеством;

4. Энергопотребление. Необходимо наличие регулятора температуры и системы охлаждения;

Устойчивость к различным условиям. Поверхность стола должна быть устойчивой к повышенной влажности и высоким температурам.

Вот несколько основных параметров, на которые стоит обращать внимание при выборе холодильного стола. Составные части стола, а именно столешница должна быть устойчивой к большим нагрузкам, так как часто на стол выставляется посуда с готовыми блюдами. Они могут временно охлаждаться до того как их подадут посетителям.

Понадобится также мощный компрессор, работа которого не будет слишком шумной. Каждая модель стола имеет несколько отделов, поделённых на разные лотки. Количество лотков и секций зависит от объёмов блюд конкретного заведения. В отдельных секциях можно хранить некоторые продукты или блюда.

Правильный выбор холодильного стола для общепита обеспечивает комфортную работу повара и обслуживающего персонала. Инвентарь позволяет быстро охлаждать блюда, также стол пригодится для их бережного хранения. Приготовление блюд становится оперативным и удобным. А это в свою очередь положительно сказывается на репутации ресторана или кафе.