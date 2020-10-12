В ближайшие две недели синоптики прогнозируют минусовые температуры почти во всех регионах России. Жители постсоветского пространства, приезжая в Европу, удивляются несерьёзному отношению местных к холоду. Когда на улице уверенный минус, можно встретить детей без шапок и в лёгких куртках. Взрослые тоже часто игнорируют тёплые вещи. В России же принято обстоятельно утепляться, даже когда на улице плюс пять градусов. Опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что излишняя боязнь холода, свойственная нашим соотечественникам, приводит к ослаблению иммунитета и череде болезней.

Заклеенные форточки в квартирах, одежда не по погоде, шерстяные носки в тёплой квартире — всё это активно практикуют жители России и тем самым «расслабляют» свой иммунитет, сообщила в беседе с NEWS.ru руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики Ирина Добрецова. Чрезмерное утепление приводит к излишней реакции организма на различные холодовые раздражители.

Ирина Добрецова (руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики):

Закаливание для иммунной системы человека играет принципиальную роль, это один из способов тренировки иммунитета к невосприимчивости к различным респираторным вирусам. Чтобы поддерживать иммунитет, одеваться нужно по погоде, проветривать помещение даже в мороз, воздействовать на организм холодом. Начните с малого, например, мыть руки по локоть ледяной водой. Погружение в прорубь — это уже следующий этап закаливания для более подготовленного организма.

Пристальное внимание на закаливание нужно обратить родителям маленьких детей. В России принято чрезмерно их «кутать», отмечает Добрецова. Это также приводит к тому, что иммунитет малыша в будущем будет ослабленным. Детей не нужно одевать теплее, чем взрослых. У них хорошая терморегуляция, к тому же они чрезвычайно подвижны, добавила врач.

Человек устроен таким образом, что он легко адаптируется к перепадам температур. В норме, даже если он сильно замёрз, но потом согрелся, простуды не будет. Патологические процессы активируются в организме только при длительном воздействии холода, когда возникает обморожение конечностей и общее сильное переохлаждение. Чтобы столкнуться с этим, нужно час гулять на морозе в лёгкой майке.

Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата часто связывают причину их обострения именно с воздействием холода. Жалобы на то, что «защемило, продуло спину», можно услышать довольно часто.

На самом деле холодный воздух не оказывает негативное влияние на кости и мышцы. Механизм другой: из-за стресса, которому подвергся организм, начинается воспаление, сообщила в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Марина Аплетаева (аллерголог-иммунолог):

Если всё нормально, и нет травмы или воспаления, то никакого воздействия холод на опорно-двигательный аппарат не окажет. И наоборот, когда в позвоночнике или суставах есть патологический процесс, низкие температуры могут спровоцировать воспаление.

Врач отметила, что при ряде состояний, напротив, перегревание может быть опаснее холода. Например, при защемлении нельзя прикладывать грелку к больному месту, это только усиливает отёк.

Есть люди, которые особенно чувствительны к холоду, они сильно мёрзнут даже в умеренно тёплую погоду. По словам Добрецовой, это может быть связано с различными патологиями в организме, например с анемией или вегето-сосудистой дистонией. Также излишняя восприимчивость к низким температурам, возможно, обуславливается неправильным питанием.

Чтобы не мёрзнуть в течение дня, нужно правильно завтракать. В холодное время года необходимо увеличить количество белка и сложных углеводов. А также специй и тёплой пищи. Пряный суп — подходящая трапеза перед выходом на мороз, — сказала Ирина Добрецова.

Воздействием холода, напротив, можно лечить множество заболеваний. На нём базируется метод криотерапии. С помощью кратковременного влияния на организм низкой температуры — до минус 195 градусов — стимулируется обмен веществ, работа иммунной и эндокринной систем. С помощью криокамеры можно запустить процесс омоложения кожи и серьёзно улучшить здоровье. Главный плюс криотерапии состоит в том, что организм восстанавливается самостоятельно.