СПОРТ

Хоккейный тренер поучаствовал в драке малолетних игроков

10:14 21/12/2019

Массовой дракой закончился матч между детскими хоккейными командами «Морские волки» и «Кривбасс» на Украине, передает телеканал «МИР 24».

Родителей, которые болели на трибунах, возмутил не сам факт драки – в хоккее такое случается сплошь и рядом. Шок вызвало поведение тренера «Кривбасса». Он, вместо того, чтобы разнимать дерущихся, накинулся на 11-летних игроков из команды соперников. Как пишут очевидцы, некоторые дети получили травмы и сейчас находятся на лечении.

Был ли тренер наказан за свое поведение, не сообщается.



