СПОРТ

Хоккейная смекалка: игроки на самоизоляции не бросают тренировки

06:34 14/04/2020

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Хоккейная самоизоляция на даче. Вместо шампуров и шашлыков – клюшки и шайбы. Нет льда, но и это не проблема. Как можно поддерживать спортивную форму за городом, узнал корреспондент «МИР 24» Роман Бирюков.

Артисты и звезды шоу-бизнеса – это состав любительской хоккейной команды Ghostbusters – «Охотники за привидениями». Погонять шайбу после съемок – их отдушина. Но ситуация с коронавирусом резко изменила планы. Матчей и тренировок теперь нет. Режим самоизоляции.

Благо, есть дача, а значит, можно тренироваться прямо на участке. Еще и на свежем воздухе.

«Дорогие друзья, даже в самоизоляции можно найти время для физических упражнений. Оттачивать свои навыки, которые потом пригодятся, как, например, мне в хоккее», – отметил актер, игрок ХК Ghostbusters Павел Трубинер.

Павел делает ставку на физподготовку. Приставные шаги, приседания. С клюшкой не расстается. А вместо шайбы сгодится и теннисный мячик. Осталось только меткость поправить. Другие «Охотники за привидениями» тоже придумали, как поддерживать форму, как бросать по воротам можно или как чеканить шайбу.

«Нужен обычный кусок линолеума и свободное время», – указал игрок ХК Ghostbusters Сергей Дзебань.

А это уже профессиональный подход. Юные хоккеисты из спортшкол работают самостоятельно на фоне дачных пейзажей. Кто-то занимается в паре с братом. Попеременно меняясь и снимая друг друга. Видеоотчет для тренера готов. Но все-таки без катка и коньков ребятам тяжко, как ни крути.

А кому-то и не до скуки. Свои шесть соток они превратили в съемочную площадку. Вместо натурального льда – постелили пластиковый. Главное – хорошее настроение.

Тем, кто тренируется в квартире во время самоизоляции, повезло меньше. Впрочем, некоторые хоккейные приемы можно отработать и в таких условиях. Мне, например, понадобились рожок для обуви и кресло.





Роман Бирюков