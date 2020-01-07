СПОРТ

Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал Рождественского турнира

07:12 07/01/2020

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Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко вышла в финал Рождественского турнира среди любителей. Хозяева встречи обыграли дружину из Объединенных Арабских Эмиратов. Две шайбы забил глава государства.

Счет удалось открыть только к середине первого периода. На перерыв команды уходили с небольшим перевесом в пользу белорусов. Затем гости активизировались и несколько раз поразили ворота соперника. Однако победа в итоге досталась хозяевам – 9:5.



