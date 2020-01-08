СПОРТ

Хоккейная команда Лукашенко в 13-й раз выиграла Рождественский турнир

06:35 08/01/2020

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Ледовая дружина президента Беларуси Александра Лукашенко стала триумфатором Рождественского международного турнира любителей хоккея. Белорусы удерживают статус сильнейшей команды первенства уже пять лет подряд, сообщает «МИР 24».

В решающем поединке они сразились с командой России, финальный счет – 4:1. Однако борьба была упорной, соперники – принципиальные, и традиционно встречаются в финале соревнований. «Традиционно это очень сильный техничный коллектив. Достаточно мастеров международного уровня. Поэтому никогда легких игр с Россией не было», – отметил нападающий команды президента Беларуси Олег Антоненко.

«Турнир великолепный. Я третий год приезжаю и только положительные эмоции. Организация, прием, все просто здорово. Для нас, ребят, которые уже поиграли, после 40 лет, как говорится, это очень хорошо», – сказал нападающий команды России Сергей Арекаев. Команда Лукашенко выигрывала рождественский турнир уже 13 раз. На счету сборной России – три победы. Бронза в этом году впервые уехала в Объединенные Арабские Эмираты.



