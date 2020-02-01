СПОРТ

Хоккейная команда Лукашенко упрочила лидерство в любительском турнире

17:49 01/02/2020

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Уже 13-й год с октября по апрель в Беларуси проходит республиканский хоккейный турнир среди любителей. В нем неизменно принимает участие команда президента страны, передает телеканал «МИР 24».

В предпоследней встрече первого этапа турнира команда Александра Лукашенко упрочила лидерские позиции в таблице – дружина президента обыграла хоккеистов Гомельской области – 12:4.

Столь крупный счет – не показатель уровня турнира. По словам его участников, с каждым годом конкуренция за призовые места заметно растет. Каждая команда может преподнести сюрприз.

«Уровень традиционно разный. Есть команды, которые фактически каждую игру дают бой, и можно оступиться. Есть команды, которые мы побеждаем стабильно. Это любительский хоккей, мы не знаем, кто выйдет у соперника завтра», – рассказал нападающий хоккейной команды президента Беларуси Степан Пономарев.

Следующую игру хоккейная команда главы белорусского государства проведет в конце марта со сборной Брестской области. Сейчас это ее ближайший преследователь в турнирной таблице.



